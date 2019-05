Tras el último adiós a los fallecidos en la fatal persecución en San Miguel del Monte, amigos, familiares y vecinos de las víctimas se reunieron en inmediaciones de la comisaría local para exigir justicia por las muertes.

"Queremos a los responsables, los queremos presos", pidieron sobre los policías involucrados en el hecho.

"El dolor y el vacío que tengo no lo reemplaza nada", dijo la madre de unas de las víctimas en declaraciones a Canal 26, tras enterarse de la detención de dos efectivos policiales este jueves. Y agregó: "Por fin la Justicia está moviéndose como corresponde".

La madre, en medio de su inmenso dolor, pidió: "Que esto no quede acá, que se siga hasta que se termine",

Los habitantes de la zona no salen de la conmoción por la muerte de los cuatro jóvenes en medio de una persecución policial, luego de que el auto en el que viajaban chocara contra el acoplado de un camión.

También habló el padre de Danilo, otros de los chicos fallecidos: "Se va a hacer Justicia, se va a hacer Justicia, me dicen que están trabajando muy bien", dijo entre lágrimas, hablando sobre las detenciones.

En el mismo sentido, pidió: "Que vayan presos los que tienen que ir, pero que esto no quede acá".

Este jueves, el fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo confirmó que los policías dispararon al vehículo que finalmente impactó contra el acoplado. "En principio, los policías habrían disparado. En el cuerpo de una de las nenas encontraron un proyectil", dijo el funcionario en declaraciones televisivas.

Por el caso desafectaron a 12 policías, comunicó el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.

"No habrá protección para los efectivos que hayan hecho algo que no tenían que hacer", afirmó el funcionario este mediodía.