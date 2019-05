La ex presidente Cristina Kirchner solicitó este jueves al Tribunal Oral Federal 2 no estar presente el próximo lunes en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública y ahora los magistrados deben decidir si la autoriza.

Según indicaron fuentes judiciales, las autoridades del TOF 2 estarían dispuestas a autorizar a la actual senadora nacional para que no esté presente cuando se reanude la audiencia.

El pedido fue presentado por escrito ante el tribunal por el abogado Carlos Beraldi. La presencia de los imputados durante la lectura de la acusación es obligatoria, tal cual cuando se dan las indagatorias, los alegatos y el veredicto.



No obstante, en la práctica ello queda a disposición del Tribunal que lleva adelante el juicio. Ni bien finalizó la primera audiencia el pasado lunes, fuentes judiciales consultadas por NA habían adelantado que iba a haber un planteo de su defensa para no estar presente teniendo en cuenta el operativo especial que implican los traslados de la ex mandataria y su presencia en Comodoro Py sumado a la militancia que concurrió.

La líder del Frente para la Victoria y precandidata a vicepresidenta estuvo presente en la primera audiencia que se llevó a cabo el pasado martes, cuando se leyó apenas una parte del auto de elevación a juicio.

El juicio es por presunto fraude a la Administración Pública a en la concesión de obras viales al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno y junto a la ex presidenta se encuentran imputados Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.

De tener éxito en su pedido para no estar presente el día de la lectura de la acusación -que se especula será entre tres o cuatro jornadas- Cristina recién tendrá que volver al juicio en la indagatoria, que da la posibilidad de hablar a los imputados al comienzo del juicio, y más adelante en alegatos y veredicto.