Cuatro jóvenes perdieron la vida en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte cuando se movilizaban en un auto que se estrelló contra el acoplado de un camión, mientras que una chica, de 13 años, quedó internada en estado reservado.

Por el hecho, todo el país está conmocionado y la Justicia está en plena investigación de lo sucedido. Este jueves han sido desafectados doce efectivos policiales, mientras que otros cinco fueron detenidos y dos aún siguen sin ser ubicados.

Canal 26 habló en entrevista exclusiva con Sandra Mayol, intendenta de San Miguel del Monte. "Yo misma llevé las imágenes de las cámaras, antes de que las pida la Justicia", dijo muy conmocionada la funcionaria.

Noticias relacionadas

"No sabíamos nada sobre lo que pasó y lo primero que hicimos fue pedir que quién supiera algo, que se acercara a la Fiscalía", manifestó ante las cámaras de Canal 26, y de inmediato agregó que pese a la poca información que se dio a conocer en un principio, "hay que descartar la hipótesis de que los chicos estaban robando".

Your browser does not support the video element.

"No podemos confirmar que haya habido voz de alerta de los policías", dijo la intendenta, aunque agregó que se supo que "nada de lo que relató la policía es real".

En medio de un profundo dolor, como parte integrante de la sociedad de Monte, expresó la intendenta: "No hubo delito de parte de los chicos, por lo tanto, nada, nada puede justificar el accionar de la policía".