Lionel Messi ganó todo con el Barcelona y nadie puede negar que sea uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sin embargo, no pudo rubricarlo en la Selección.

Noticias relacionadas

Si bien la pulga obtuvo el mundial juvenil 2005 de la mano de Pekerman y los juegos olímpicos de 2008 con Checho Batista , no pudo ganar ninguna Copa América en las cuatro ediciones que jugó, perdiendo tres veces en la final. La primera incursión fue en Venezuela 2007. El equipo del Coco Basile llegó a la final, pero sucumbió ante los brasileños. 3-0 gracias a Julio Baptista, Dani Alves y un autogol de Roberto Ayala.

En 2011, el golpe fue mas duro. Los dirigidos por el Checho cayeron en los cuartos de final por penales ante quien sería a la postre el campeón del certamen, Uruguay. Decepción.

Las últimas dos serán muy recordadas. Otra vez la muerte súbita desde los doce pasos hizo morder el polvo en Santiago de Chile ante los locales, que por primera vez en su historia levantaron la copa.

Your browser does not support the video element.

La última, en los Estados Unidos. La Conmebol realizó una edición especial para festejar los 100 años de la Confederación. Argentina llegó al partido decisivo con sed de revancha pero otra vez los penales le dieron la segunda copa consecutiva a los hermanos chilenos. Si algo le faltaba a Leo, era fallar el primer penal de la serie.

En la Copa América 2019, en Brasil, tendrá su revancha para intentar sacarse la espina de una vez por todas.