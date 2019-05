Acompañado por su hijo Lorenzo, Marcelo dio comienzo a una nueva gala de “Genios de la Argentina”, esta vez desde el estadio Aldo Cantoni de San Juan. El jurado estuvo compuesto por Patricia Sosa, Lucía Galán, Guillermina Valdés y Valeria Lynch, y la primera participante de la noche fue una representante local.

Noticias relacionadas

Melody Carrizo, de 10 años, cantó “Ya te olvidé”, de Marco Antonio Solís, y “Que nadie sepa mi sufrir”, de Ángel Cabral y Enrique Dizeo. Patricia fue la primera en darle su devolución: “Tenés un instrumento muy lindo. Cantás maravillosamente bien”. Ante el llanto emocionado de Melody, Lucía comentó: “Cuando uno sueña fuerte, se cumple. Tenés una voz con mucha personalidad”. Guillermina la felicitó por su coraje: “Sos muy valiente. Tenés un montón de cosas ganadas y cantás muy lindo”. Valeria compartió las palabras de sus compañeras: “Es emocionante verte emocionar. Cuidado con los agudos, porque a veces por tanta pasión que le ponés te olvidás de la técnica. Vas a ser una gran artista”. Develados los votos, Melody obtuvo la estrella verde clasificatoria a la final de la noche.

En segundo turno, Emanuel y Lisandro Gachón, padre e hijo riojanos, de 35 y 11 años, cumplieron el sueño de subirse juntos a un escenario para interpretar “Un año”, de Sebastián Yatra. “Vi una comunión hermosa”, aseguró Patricia. “Fueron un regalo. Me transportaron a momentos mágicos de cuando cantaba con mi papá”, afirmó Lucía, en el día de su cumpleaños. “Sos un dulce cantando, Lisandro. Me quedé hipnotizada”, contó Guillermina. “Cuando Lisandro canta con su padre siente seguridad y amor. El amor que se profesan es maravilloso”, concluyó Valeria. Finalmente, los votos del jurado alcanzaron los 30 puntos y lograron la estrella verde.

De La Pampa y con 21 años, Candela Muñoz llegó para cantar “Héroe”, de Mariah Carey. “Cantás muy bien, pero me parece que te faltó un poco de concentración”, observó Patricia. “Tenés que tener cuidado con los pasajes a los agudos y trabajar más la emoción, adaptar más a tu personalidad las canciones”, le recomendó Lucía. “Transmitís algo muy hermoso”, la felicitó Guillermina. “Tenés una voz preciosa, pero faltó ponerle alma y emoción a la canción”, sostuvo Valeria. Luego, la estrella verde de la pantalla confirmó que Candela obtuvo los 30 puntos necesarios para pasar a la siguiente instancia.

Por último, el Grupo Inay, trío vocal de Formosa, hizo su versión de “No saber de ti”, de Jorge Rojas. “Afinan muy bien, pero traten de salir del repertorio de Los Nocheros, así no se encasillan tanto”, sugirió Patricia. “Yo no los identifiqué tanto con Los Nocheros porque tienen tonalidades más agudas. Me encantó cómo lo hicieron”, opinó Lucía. “Yo estoy fascinada, me hicieron poner la piel de gallina”, dijo encantada Guillermina. “Me gustó mucho. Se ve que hay mucho trabajo porque ensamblan muy bien”, valoró Valeria. A pedido de Marcelo, el trío formoseño también cantó “Entre la tierra y el cielo”, de Paz Martínez. Y el puntaje de las cuatro mujeres del jurado le brindó la estrella verde clasificatoria.

DOS A LA SÚPER FINAL

Finalmente, Lucía fue la encargada de anunciar a los clasificados para la siguiente instancia del certamen. En primer lugar, pasó de ronda el Grupo Inay. En segundo y último lugar, obtuvo su pasaporte a la súper final Melody Carrizo.