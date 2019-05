La policía bonaerense retuvo a tres vehículos cuyos conductores corrían picadas sobre la autopista Panamericana, en la provincia de Buenos Aires. En la noche del miércoles se filmaron manejando a 250 kilómetros por hora.

Efectivos policiales lograron secuestrar tres autos y labraron actas de infracción a otros tres en la estación de servicio Axion, ubicada en Paraná y Colectora Panamericana, en Carapachay, municipio de Vicente López, aunque no hubo detenidos.

Tres de los seis autos involucrados fueron secuestrados, mientras que al resto se le labraron actas de infracción.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Los autos retenidos fueron un Peugeot 408, un Chevrolet Aveo y un Renault Clio, en tanto que labraron actas a un Honda Civic y dos Volkswagen Scirocco.

Uno de los videos publicados en redes sociales muestra cómo uno de los conductores llegó a esa velocidad en la autopista Panamericana en la noche del miércoles.