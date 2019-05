El ex ministro de Economía Roberto Lavagna reiteró que no está dispuesto a competir en internas contar otros precandidatos, aunque estimó que junto con Alternativa Federal queda tiempo para "avanzar por otro camino" y no perder "potencia electoral".

"No voy a participar de una estructura ligada al PJ solamente. Consenso 19 plantea un gobierno de unión nacional con parte del justicialismo, parte del radicalismo, el socialismo, el GEN, y mucha gente de la sociedad civil", manifestó Lavagna.

En declaraciones a Radio Continental consideró además que todavía quedan entre 15 y 20 días "donde se puede eventualmente avanzar por otro camino y evitar lo que es una frustración que se pierda potencia electoral".



Lavagna dijo que desde un principio su fuerza política definió algunas "cuestiones centrales" para alcanzar un gobierno de "unión nacional" y agregó: "no lo vamos a cambiar a esta altura".



"Sobre todo para un proyecto que desde el vamos dijo hay que evitar caer en los dos lados de la grieta, que no nos lleven ni para un lado ni para el otro", expresó.



En otro orden, el ex ministro de Economía explicó que la confirmación de su candidatura por Consenso19 fue precipitada por el anuncio realizado el pasado lunes de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner.



"Lo que se esperaba que ocurriera dentro de 20 días ocurrió antes y era necesario clarificar si estábamos o no estábamos, y estamos", señaló.