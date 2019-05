La Selección Argentina volverá a pelear por un nuevo título cuando desde junio, se disputa una nueva edición de Copa América. Belo Horizonte será una de las ciudades que albergará el segundo encuentro de la Selección, en busca del pase a cuartos de final. CANAL 26 te cuenta todo lo que debés saber.

La ciudad de Brasil es una vieja conocida para el plantel argentino ya que fue la elegida para quedarse casi 45 días durante el Mundial de Brasil 2014. Belo Horizonte es la sexta ciudad más poblada de Brasil con más de dos millones de habitantes.

Uno de sus mayores atracciones es el Estadio Mineirão, allí se disputó el inolvidable Argentina-Irán, en aquel partido Messi logró el gol agónico que significó el pase a octavos de final en el Mundial.

El fixture de la Selección Argentina

Argentina vs Colombia

Domingo 15 de junio, 19 horas - Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía.

Argentina vs Paraguay

Miércoles 19 de junio, 21:30 horas - Estadio Mineirão, Belo Horizonte.

Qatar vs Argentina

Domingo 23 de junio, 16 horas - Arena do Grêmio, Porto Alegre.

En la Copa América 2019, la Selección tendrá su revancha para intentar sacarse la espina de una vez por todas. En la última edición, en Estados Unidos, Argentina llegó al partido decisivo con sed de revancha pero otra vez los penales le dieron la segunda copa consecutiva a Chile.