Al menos trece personas resultaron heridas este viernes por la explosión de un paquete bomba en una concurrida calle peatonal de Lyon, en el centro-este de Francia, a dos días de las elecciones europeas.



El atentado se produjo el viernes hacia las 15H30 GMT frente a una panadería en una calle peatonal en pleno centro de Lyon, una de las ciudades más grandes de Francia. El paquete contenía "tornillos y pernos", indicó a la AFP una fuente policial.



Un hombre de unos 30 a 35 años que circulaba en bicicleta y que fue visto cerca del lugar de la explosión está siendo buscado activamente por la policía, señaló una fuente cercana al caso.



La sección antiterrorista de la fiscalía de París asumió la investigación del caso. El sector fue inmediatamente evacuado y acordonado por la policía, mientras que los socorristas atendían a los heridos.

Noticias relacionadas

El presidente Emmanuel Macron calificó a la explosión de "ataque". "Hubo un ataque en Lyon (...). Hay heridos, y evidentemente quiero transmitirles mis simpatías, así como a sus familias" declaró Macron al inicio de una entrevista en directo con un joven youtuber con motivo de las elecciones europeas.



Según un nuevo balance de una fuente cercana a la investigación, 13 personas sufrieron heridas de levedad en el estallido, de las cuales 11 fueron trasladadas a un hospital cercano. El balance anterior era de ocho heridos.



"Una niña de ocho años resultó herida (...) Estamos más bien tranquilos porque al parecer no hay heridos graves", declaró el alcalde del segundo distrito de Lyon, Denis Broliquier, según el cual el sospechoso podría haber sido filmado por las cámaras de seguridad.



Your browser does not support the video element.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, indicó en un tuit que pidió a la policía que "refuerce la seguridad en los lugares que acogen público y en los eventos deportivos y culturales" en todo el país.



Por su parte, el primer ministro, Edouard Philippe, canceló su participación al último mitin de campaña para los comicios europeos del domingo.

Cables eléctricos



Una portavoz de la policía confirmó a la AFP que los investigadores apuntan a un "paquete bomba".



"Escuché un estallido y pensé que era un accidente automovilístico (...). Había cables eléctricos alrededor mío, pilas, y pedazos de cartón y plástico. Los vidrios estallaron", contó Eva, una joven de 17 años que se encontraba a 15 metros del lugar de la explosión.



"Estaba trabajando, sirviendo a la gente, cuando de repente escuchamos un ¡BUM!. Corrimos para ver qué era, pensamos que era algo relacionado con obras, pero fue un paquete abandonado", dijo Omar Ghezza, que trabaja en una panadería vecina.



Your browser does not support the video element.



Esta explosión se produjo a dos días de unos comicios en los que los franceses están llamados a votar para elegir a 79 eurodiputados de un total de 751 escaños en el Parlamento Europeo para los 28 países de la UE.



"Se debe aclarar las circunstancias de este ataque terrorista", declaró la líder ultraderechista Marine Le Pen, cuya lista corre como favorita, según los sondeos.



El último atentado de este tipo en Francia se remonta a 2007 cuando estalló un paquete bomba en un bufete de abogados de París, dejando un muerto.



Desde el atentado del 7 de enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo, en el cual murieron 12 personas, Francia ha sufrido más de una decena de ataques que se han saldado en total con la muerte de 251 personas.

(REUTERS)