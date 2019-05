Una joven pareja, presuntamente delincuentes, murió tras enfrentarse a la Policía cuando escapaban en moto, luego de intentar cometer un asalto en la ciudad de Rosario.

El violento episodio se registró durante la noche del pasado martes, cerca de las 22:00, en la intersección de las calles Buenos Aires y 27 de Febrero.

Todo se inició cuando la pareja asaltó a una mujer que caminaba por la zona, según lo informado por el sitio del diario La Capital.

Policías que recorrían la zona observaron como el hombre que integraba el dúo amenazaba con un arma a la mujer y enseguida tomaron intervención.

Al advertir la presencia policial, el ladrón escapó y abordó la parte posterior de la moto conducida por la mujer, la cual escapó a toda velocidad.

De inmediato, se inició una persecución policial durante la cual el ladrón abrió fuego contra los policías, que repelieron la acción.

Finalmente, tanto el hombre como la mujer que escapaban en la moto fueron alcanzados por el fuego policial, por lo que cayeron del vehículo.

Los heridos fueron derivados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde la mujer, que recibió un disparo en el pecho, murió alrededor de la 1:00 de este miércoles, mientras que el hombre, con múltiples impactos, falleció cuatro horas más tarde.

Las primeras versiones indicaban que eran ladrones que le habían robado a una mujer, pero como nadie apareció para confirmar el hurto, Asuntos Internos hizo un sumario por posible abuso de funciones de los policías del Comando Radioeléctrico Santa Fe. Luego, la Justicia empezó a indagar en los posibles delitos de homicidio calificado, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Las víctimas son Jimena Gramajo, de 25 años, y Maximiliano Rosasco, de 35. Los policías habrían mentido en sus testimonios, ya que nunca se comprobó que hubiera un delito previo cometido por estas personas, como ellos dijeron.