Thelma Fardin denunció a Darthés en diciembre del año pasado por una violación producida en Nicaragua, en medio de una gira del elenco de Patito Feo, una exitosa tira juvenil que se emitió años atrás en El Trece.

Noticias relacionadas

En un video que fue reproducido en una conferencia de prensa, la joven contó cómo fue el ataque del que fue víctima hace casi nueve años, cuando ella tenía 16 y su abusador 45.

Después de las declaraciones de Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés, en las que aseveró que su defendido no violó a Thelma Fardín en Nicaragua, sino que "fue sexo consentido", Sin hacer alusión explícita a Darthés o a Fardín, la actriz publicó en la red social una foto de una página de su libro autobiográfico, "El arte de no callar", que fue presentado a fines del mes pasado.





"Hoy abrí mi libro en esta página, @Luciagaffoglio. Gracias a vos, amiga del alma. y a todas, a todos, a todes", escribió la ex Patito Feo, mencionando a una amiga suya.

Hoy abrí mi libro en esta página @Luciagaffoglio Gracias, a vos amiga del alma y a todas, a todos, a todes. pic.twitter.com/nlABgqlIn7 — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 24 de mayo de 2019

En uno de los párrafos se puede leer: "En todo este camino siempre busqué transformar el dolor, siempre intenté que mi experiencia trágica no quedara solo en un sello que me marcara a mí para siempre, sino que sirviera para alguien más. Como dice Cristina Peri Rossi, 'hacer de la angustia un color'".

"La gente ya no permite este tipo de respuestas. En otros casos similares ha tenido que salir la propia víctima a dar respuestas, tengo suerte de que el entramado social periodístico no permite que no haya una mirada más aggiornada de género", declaró más tarde la actriz en el programa radial Va de Vuelta.

"Duelen los ovarios al escuchar a estas bestias decir estas cosas con una impunidad total… Ha habido un cambio, una evolución. Cuando llegó el momento de decir 'me tengo que someter a una pericia' lo hice. Mirá cómo sirvió para que se vean cómo son las estrategias que sufre quien se expone a romper ese silencio", prosiguió.

Además, aseguró: "Burlando es un representante más de la sociedad, como yo lo soy y como es mi abusador. Hay pibas que están en la misma situación que yo, pero capaz que tienen que denunciar al comisario de su pueblo y dicen: '¿Cómo hago?' Dentro de lo trágica que es la situación, yo cuento con herramientas: me apoyó un colectivo de mujeres".