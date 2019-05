La famosa presentadora mexicana, Yanet García, revolucionó las redes. En esta oportunidad, 'La chica del clima' compartió en su conocida cuenta de Instagram una picante fotografía que se tomó frente al espejo y con ropa ceñida y diminuta.

La chica del clima acostumbra a deleitar a sus seguidores con fotos en bikinis, mini faldas y con ropa deportiva; esta vez no fue la excepción.

La imagen logró acumular más de 221 mil 'likes' y unas 2.000 respuestas en solo una hora.

Ver esta publicación en Instagram Hi 👋🏻🔥💪🏻 Una publicación compartida por Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) el 23 de May de 2019 a las 5:22 PDT

"Realmente me has quitado el sueño", sostuvo uno de ellos. "Creo que esta noche no conseguiré dormir. Esta foto me ha dejado asombrado", manifestó otro usuario sobre la belleza mexicana.

García, nació el 14 de noviembre de 1990 y su carrera empezó en Monterrey. En el 2015 saltó a la fama como la ‘Chica del clima’ por tener a cargo la sección del servicio meteorológico del programa "Gente Regia", perteneciente al grupo Televisa.