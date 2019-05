El ex ministro de Exteriores británico Boris Johnson ratificó que "con seguridad" se postulará para suceder a la primera ministra Theresa May. Lo dijo en Interlaken, Suiza, donde participó de un foro económico, según informó la televisora local RTS y recogió la agencia española EFE.

Johnson es el favorito para suceder a Theresa May al frente del gobierno, un puesto al que él mismo ya había reconocido que aspiraba y para el que podría tener que rivalizar con otro ex compañero de gabinete, de acuerdo con una encuesta publicada por el diario The Times.

El sondeo de opinión le concede el primer puesto con un apoyo de 39%, mientras el del ex ministro del Brexit, Dominic Raab, ronda 13%. Ambos ocuparon puestos de responsabilidad bajo mando de May pero terminaron alejándose por su supuesta tibieza sobre el Brexit.

Sin embargo, de los favoritos sólo Johnson dió un paso al frente y ha confirmado sus aspiraciones antes incluso del anuncio de dimisión de May, ya que ni Raab ni otros posibles aspirantes, como el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, el de Interior, Sajid Javid, o el de Medio Ambiente, Michael Gove, revelaron sus intenciones, indició la agencia de noticias Europa Press.

Johnson respondió la semana pasada con un tajante "por supuesto" a la pregunta de si intentaría suceder a May una vez que esta hubiese puesto fecha a su salida.

Johnson encajaría con el perfil rupturista que parece reclamar una mayoría del Partido Conservador, especialmente los 'brexiters' más duros que cuestionaron a May en estos últimos meses por su supuesta tibieza en las negociaciones con la Unión Europea.

Finalmente, entre las mujeres se destacan Andrea Leadsom, que esta semana dimitió como líder 'tory' en la Cámara de los Comunes; Penny Mordaunt, actual ministra de Defensa; y Amber Rudd, ex ministra de Interior, si bien ninguna de ellas figura entre las opciones más probables para llegar a Downing Street.

La ex viceministra de Trabajo Esther McVey, es la única mujer por ahora que ha confirmado su deseo de aspirar al liderazgo.