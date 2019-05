El jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó el llamado del arzobispo porteño, Mario Poli, a "un gran pacto nacional" y pidió "entrar en el calendario electoral con el menor nivel de debate posible, acordando ciertas cosas que ya no se discutan más".





"Compartimos mucho las palabras del cardenal. Creemos que es muy importante esto de trabajar al servicio de la gente, al servicio de la paz, buscar en este día patrio que todos nos conectemos con el sentir para qué somos gobernantes, dirigentes y también qué hacemos como ciudadanos, todos siendo protagonistas de nuestra Patria, de esa construcción que tenemos que ir haciendo entre todos", sostuvo el funcionario nacional.





En declaraciones a la prensa tras la ceremonia del tedeum en la Catedral Metropolitana, el ministro coordinador destacó la necesidad de "construir consensos mínimos, básicos".





"Creemos que en este año las elecciones son otra oportunidad para revalidar ese mensaje de protagonismo, de construcción entre todos de esta democracia y poder tratar entre todos de seguir haciendo las cosas mejor", señaló el referente de PRO.

Y añadió: "Espero que, en lo posible, podamos entrar en el calendario electoral con el menor nivel de debate posible, acordando ciertas cosas que ya no se discutan más. Mientras más logremos eso, vamos a lograr una Patria más fuerte".





En ese sentido, Peña destacó que "hay cosas que se construyen como consenso y otras que cuestan más".

"La Argentina para cambiar tiene que lograr que cada sector pueda dejar un poco de lado para poder construir entre todos algo mejor", señaló.





Finalmente, el jefe de Gabinete agradeció a "los argentinos por poner el hombro, promover la paz, seguir trabajando pese a las dificultades".





"Seguiremos para que las cosas vayan mejorando", concluyó el funcionario nacional.