Netflix presentó un nuevo trailer de La Casa de Papel 3, la gran serie española que rompió récords y generó fanáticos en todo el mundo.

Después del teaser donde pueden verse a Tokio ( Úrsula Corberó ) y Río (Miguel Herrán) gozando en playas paradisíacas; a Helsinki (Darko Peric) y Nairobi (Alba Flores), en medio de un celebración; a Denver (Jaime Lorente), Mónica (Esther Acebo) y su bebé, en un tuk tuk en Tailandia e incluso al profesor (Álvaro Monte) con Raquel (itziar Ituño), enamorados, la realidad interrumpe el idilio.

Tras comprobar que todos disfrutaron del botín en diferentes partes del mundo, un grupo de élite llega en barco para interrumpir la luna de miel de Tokio y Río y, en paralelo, se ven otros oficiales haciendo lo mismo en el resto de las locaciones.

Ahora llega un video protagonizado por El profesor, quien asegura que los obligaron a volver porque capturaron a un compañero.

El mismo fue compartido en la cuenta de Netflix y muestra al líder de la "resistencia" con la máscara distintiva del grupo.

Los ladrones tendrán un doble desafío: escapar de quienes les juraron venganza y, al parecer, rescatar a uno de los suyos. La exitosa serie española de Álex Pina se estrena el próximo 19 de julio por la conocida plataforma de streaming.