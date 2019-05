El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner se mostraron por primera vez juntos como fórmula presidencial en un acto en el distrito bonaerense de Merlo, donde arengaron a la militancia a "buscar y convencer a los argentinos que creyeron y los defraudaron".

A una semana del anuncio del binomio electoral, ambos dirigentes participaron de un acto encabezado por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para la presentación del "Parque Municipal Presidente Carlos Kirchner".

La ex mandataria habló en primer lugar y evocó el 25 de Mayo de 2010, año del bicentenario para afirmar que "aquella era otra Argentina", tras lo cual afirmó que "con Alberto" van a "ayudar" pero advirtió que "dos dirigentes no pueden hacer todo" sino que se necesita de todos los sectores.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“¿Cómo están todas y todos?”, preguntó Cristina Fernández al empezar su discurso, quien habló antes que Alberto Fernández. La gente le pidió que deje la silla y hable de pie, rompiendo así la escenografía “tipo living” que habían dispuestos los organizadores. Aún de pie, Cristina Fernández habló con tono sereno, distinto al clásico discurso encendido de los actos de campaña.

La ex presidenta se refirió emocionada a los festejos por el centenario del 25 de mayo. “Fuimos nueve presidentes latinoamericanos caminando sin operativo de seguridad. Era otra Argentina, estoy segura. Sentí que los argentinos nos habíamos vuelto a encontrar”, recordó.

“Fuimos capaces de hablar de nuestros éxitos y también de nuestras tragedias del pasado; sentí que estábamos en paz con nosotros mismos, civiles y uniformados. Era un país que crecía, donde había trabajo y educación. ¿Qué nos pasó para tener este presente tan dramático?”.

Your browser does not support the video element.

“Se trata de recuperar ese espíritu del Bicentenario; siento que lo podemos hacer y lo tenemos que hacer; me siento obligada”, dijo Cristina Fernández.

Por su parte, Fernández señaló: "Los que están acá son los que están convencidos de que somos una salida a este momento gris de la Argentina, pero les pido que vayan a buscar y convencer a los demás argentinos, a los que creyeron y los defraudaron".

También consideró que "ningún argentino debe pagar el costo de la deuda", durante un acto en la localidad bonaerense de Merlo.

Foto: Agencia NA