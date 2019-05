Cinco personas resultaron heridas y otras tanto fueron detenidas, tras una trifulca generalizada que se produjo mientras ofrecía su show el cantante cuartetero Carlos "La Mona" Jiménez, quien debió suspender su presentación en los festejos por los 150 años de la localidad de El Brete, en la provincia de Córdoba.



A causa de los incidentes, "La Mona" decidió no cantar los últimos tres temas que tenía programados en su show, después que desde el escenario intentara calmar los ánimos.



El comisario mayor Luis López, de la Policía local, indicó que alrededor de las 0:45, cuando se anunció los últimos tres temas del reconocido artista en el festival al que habían asistido unas cinco mil persona.

"A las 12.45 comenzó una turba de inadaptados, quizás motorizados por el alcohol, y hubo golpes, piedras, sillas de plástico arrojadas. Por suerte las personas lastimadas, que nada tenían que ver con la pelea, tienen sólo lesiones leves", informó el jefe policial en declaraciones a la radio Cadena 3.



"Hay cuatro sujetos detenidos y otros tres individualizados, pero la investigación sigue y seguimos analizando videos, inclusive caseros, porque la investigación no está concluida", añadió.

Según informaciones periodísticas, la pelea se inició con enfrentamientos entre espectadores de las ciudades de Córdoba y Cruz del Eje.