La piloto colombiana Tatiana Calderón no pudo terminar el Gran Premio de Mónaco después de protagonizar un choque con Mick Schumacher, hijo de la leyenda del automovilismo, en una nueva edición de la Fórmula 2.

Schumacher, quien ya había cumplido con su parada en boxes, estaba en una estrategia diferente a Calderón, quien aún tenía que cumplir con su paso por boxes.

La dirección de carrera sancionó al alemán con un pase y siga por el pitlane, en lo que fue un desafortunado debut en Mónaco tras haber tomado la salida desde la segunda línea. Fue además sancionado con 5 segundos por cortar la pista y acabó decimocuarto, en principio su posición de salida para la carrera sprint de este sábado.

Vi que venía detrás mío Mick Schumacher y aquí es muy difícil adelantar. Creo que yo no vi que estuviera tratando de hacer un adelantamiento, me tocó y quedó todo el circuito bloqueado", detalló la corredora.

"No quería darle el puesto gratis y yo venía haciendo mi estrategia, mi ritmo y creo que realmente los lugares donde puedes adelantar eran mis sitios fuertes, entonces pues por eso la desesperación un poco", concluyó.