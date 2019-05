El Jefe de Inspectores de Tránsito de Orán intentó manejar su moto en completo estado de ebriedad.

El hombre, llamado Noe Méndez, fue visto en las calles Esquiú y Güemes, alrededor de las 23, en estado de ebriedad y manejando una moto oficial. En el video, se ve cómo el hombre no puede mantener el equilibrio y cae de la moto.

La moto se encontraba encendida mientras el hombre intentaba avanzar pero no podía por el estado en el que se encontraba. ‘No vas a poder salir se te salió la cadena. Mirate como estás‘, le advirtió la persona que filmó lo sucedido. Mientras que el oficial no emitió ninguna palabra.

Luego de viralizarse el video casero, el municipio emitió un comunicado, donde informó que el funcionario fue apartado de su cargo de jefe de inspectores.

"Hoy, el secretario de Gobierno, Javier Tártalo, después de haber investigado y observado el video que es de público conocimiento, aclarando que el jefe de inspectores se encontraba fuera de su horario de trabajo, uniformado y conduciendo el móvil asignado, se resolvió en primera medida removerlo del cargo", indicó el municipio de Orán en un comunicado oficial, luego de que se viralizara el video de Méndez.

Según indicó La Gaceta, la Municipalidad inició "un sumario administrativo por el caso, según lo establecido en el estatuto del empleado municipal".