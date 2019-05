Ecuador chocó con Italia por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019.

El equipo italiano fue más que su rival y le ganó por 1-0.

El conjunto sudamericano necesitaba un buen resultado para tener aspiraciones en el torneo. Está complicado.

Tras empatar 1-1 con Japón en la primera jornada del certamen, el vigente campeón del Sudamericano de la categoría necesita, con urgencia, sumar de a tres, y precisamente, eso es lo que intentará hacer cuando se mida con su próximo rival.

Ecuador, ante Italia por el Mundial Sub 20 Polonia 2019, no deberá cometer los mismos errores que tuvo en el duelo con el cuadro nipón, pues no pudo mantener la ventaja que tenía a su favor en el marcador y, por si fuera poco, desaprovechó un penal.

La actual subcampeona de Europa no se guardará nada ante la ‘Mini-Tri’ debido a que buscará asegurar de una vez su participación en los octavos de final de la competición.

Y es que Italia venció a México por 2-1 en su debut en el Mundial Sub 20 Polonia 2019 y marcha, de momento, en el primer lugar de la tabla del Grupo B con tres puntos, por lo que un triunfo ante Ecuador le daría el pase a la siguiente instancia.