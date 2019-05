Un integrante de la barra brava del club Deportivo Laferrere y una joven de 19 años que vendían drogas fueron detenidos en la localidad balnearia de Santa Teresita por efectivos de la Policía Bonaerense.



Fuentes policiales informaron que a estos sujetos les secuestraron cocaína, varios ladrillos compacto de marihuana de más de 5,600 kilos, teléfonos celulares y una mochila.



Efectivos de la comisaría Costa I de Santa Teresita, que llevaban a cabo tareas de control, interceptaron en calle 12 entre 29 y 30, de la localidad mencionada, un Citroën Air Cross en el que viajaban dos personas, un hombre de 44 y una joven de 19 años, oriundos de Laferrere, quienes se hallaban nerviosos cuando se realizaba el operativo policial.



Una vez requisado el vehículo, se detectó dentro del capó una mochila escolar conteniendo en su interior gran cantidad de marihuana y droga de máxima pureza.

El procedimiento dio como resultado, no solo la aprehensión de los sujetos, sino también del secuestro de seis trozos grandes de marihuana con un pesaje de 5,700 kilos y una bolsa pequeña de nylon con sustancia blanca similar al clorhidrato de cocaína con un pesaje de 65,7 gramos, una balanza eléctrica y cinco teléfonos celulares de distintas marcas.



De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, la pareja de aprehendidos mantiene un vínculo sentimental hace varios meses y, a su vez, el sujeto detenido forma parte de la barra brava del club Deportivo Laferrere, que milita en Primera División "C".



El Juzgado Federal Dolores dispuso la incomunicación de los imputados.



Interviene en el marco de la causa por Infracción a la Ley 23.737 el juez federal Alejo Ramos Padilla, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.