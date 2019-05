Celeste Iannelli, la youtuber que contó su leucemia, presenta libro con ayuda para otros

Celeste Iannelli es conocida por muchos, sobre todo en las redes sociales. Ella fue ganadora 2018 de la competencia de Jóvenes Abanderados Argentinos de Canal 13 y tiene -vale decirlo- una impresionante fuerza interior. Algo que salta a la vista.

Celeste tiene 17 años y enfermó de leucemia a los 14. Fue cuando decidió compartir en youtube (ella es una de las más conocidas youtubers) sus progresos con sesiones de quimio, a la vez que comenzó a anotar su internación en el hospital, sus experiencias, incluso las más dolorosas, todo lo que sentía y pensaba. Una suerte de diario de vida.

Fue cuandio su mamá la anotó en el concurso de Canal Trece y -finalmente- ganó. Sus anotaciones de entonces fueron catarsis pura, pero también fueron mucho más que eso.

Se transformaron en un libro que hoy se distribuye de manera gratuita a los chicos que están transitando por esa misma enfermedad que la aquejó a ella. El libro se llama "Día a Día. La historia de Celeste" y se presentó en Fundación Natalí Dafne Flexer.

“Aviso que voy a llorar”, empieza diciendo en el video de su última sesión de quimio, acompañada y aplaudida por muchos pero muchos familiares y amigos.

(Celeste, durante los días de su tratamiento por la leucemia)

Fue el momento cúlmine, tras dos años de una lucha contra el cáncer que dio un giro radical a su vida y a la de su familia. Su mamá dejó de trabajar para acompañarla, con lo cual se redujeron los ingresos de la familia y Celeste tuvo que abandonar sus prácticas de voley por una lesión en su cadera, producto de la quimio.

“Cuando me diagnosticaron que tenía leucemia, logré tener mi canal en YouTube y comencé a dar consejos para las personas que tienen cáncer. Empecé contando mi experiencia para llevar a la gente un mensaje positivo. Un día se me ocurrió hacer un video con fotos y filmaciones de mi primera quimio. Tuvo éxito y entonces pensé que podía hacerlos más seguido. Después fueron otros, donde enseñé cómo usar los pañuelos, después de mis encuentros con otros pacientes oncológicos. Entonces me di cuenta de que, a la gente que me seguía, le gustaba y además le servía”, dijo Celeste.

Ahora, con 17 años y ya completamente recuperada de la enfermedad, presentó su libro, con notas escritas en toallas de papel del baño de su habitación en el hospital y que desdramatiza su enfermedad para quitarle solemnidad a través del humor, la creatividad y el ingenio.

“Una de las herramientas que utilicé para distraerme del dolor durante el tratamiento fue escribir este libro”, contó.

En Argentina se diagnostican aproximadamente 1.200 nuevos casos de cáncer infantil y adolescente por año. El 70 por ciento de los niños y jóvenes con cáncer puede curarse si cuentan con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.

El libro, que se distribuye gratuitamente a todos los chicos en su misma situación, fue presentado por María Laura Santillán en la Fundación Natalí Dafne Flexer de ayuda al niño con cáncer. Durante el evento, Celeste compartió su libro con adolescentes que hoy se encuentran en tratamiento y con jóvenes que ya lo han finalizado.

Hubo, además, un panel integrado por Carmela Bustelo, Sol Mihanovich, Cintia Lazarte, Josefina Apel y Abril Zappia, quienes también transitaron y superaron la misma enfermedad.

"Día a Día. La historia de Celeste" puede conseguirse comunicándose a institucional@fundacionflexer.org.