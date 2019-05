La periodista Romina Manguel reveló en Animales Sueltos que ella había sido acosada en ese mismo programa por un invitado. Este tema se trató en el programa "Debo Decir" y desató una fuerte discusión entre la periodista y Moria Casán.

La periodista dijo: "Yo, ese tema, basta. La pasé tan mal contando lo que conté, no medí las consecuencias. Y si me volviese a pasar, y sé que está mal mi mensaje, yo no sé si lo volvería a contar... Conmigo se trató de usar políticamente la situación, y yo no la pasé bien. Tengo dos hijas chiquitas, hay cosas que no tengo ganas de pasar, de explicar. La pasé muy mal. No medí las consecuencias".

Moria Casán intervino diciendo: "Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido".

"Uh, bue, a ver. Cuando hablamos del maltrato a las mujeres o del machismo de las mujeres, me estoy refiriendo justamente a casos como este. Vos estás contando una situación muy violenta, incómoda para cualquier mujer…", respondió Manguel. "Es tan grave lo que estás haciendo, Moria, que no tenés idea de lo que estás haciendo. Te voy a contar lo que pasó, tal vez te interesa, además de revictimizar a la víctima", dijo Manguel.

A lo que Moria desvió el tema al recordar una entrega de los Martín Fierro en la que fue premiada, pero cuestionada por Manguel. "Me criticaste sin conocerme. Y no te estoy pasando ninguna factura", dijo. "¿No me estás pasando ninguna factura? ¡Decís que fue una guachada mía que me hayan acosado!", replicó la periodista. "Para mi es una guachada tuya porque este señor aclaró que ustedes eran pareja", profundizó la discusión Moria.

"¡Entonces lo estabas engañando a tu marido! Yo no te conozco a vos, si no era por lo de Fantino y porque te animaste a nombrarme diciendo que no estabas de acuerdo con el Martín Fierro…", volvió a insistir Moria.

