Gabriel Gustavo Pinto, alias "Tuqui" reconocido humorista surgido de la radio Rock and Pop,también fue actor, conductor, columnista y músico, falleció a los 64 años.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso.

Su colega Juan Di Natale confirmó la noticia este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter.

En marzo de 2012, sufrió un accidente manejando una moto. Como consecuencia,

Quedó discapacitado por un accidente que sufrió en 2012: «Tuve un accidente, iba en una moto y en un taxista desafortunadamente no me vio vio. Él quería doblar y yo no. Me convenció con el paragolpes.Salí volando y me fracturé la cadera, me quebré la cabeza del fémur. Me operé y no soldó, contó en una entrevista.