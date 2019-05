La ex presidente Cristina Kirchner arribó hoy a los tribunales de Comodoro Py para asistir a la segunda audiencia del juicio oral y público por el direccionamiento de la obra pública.





La semana pasada, la senadora Kirchner había solicitado no asistir a las audiencias, pero hoy alrededor de las 9:17 arribó al tribunal.

Según la acusación, se adjudicaron a empresas de Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Junto a la senadora son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza.