Jorge Lanata regresó con su clásico programa, "Periodismo Para Todos", en el monólogo que marcó el inicio de una nueva temporada fue muy crítico con el precandidato a presidente por el kirchnerismo: Alberto Fernández.

El periodista repasó las situaciones que se vivieron mientras el programa no estuvo al aire e hizo hincapié en las elecciones de octubre.

“Los está mirando un país que no llega a fin de mes, gente que posterga todo el tiempo sus sueños y personas que no saben qué va a ser de su futuro y después ustedes, los candidatos, se preguntan apesadumbrados por qué la gente no cree en ustedes", sostuvo.



"¿Se miran cada tanto al espejo? ¿Cómo voy a creer en un candidato que anteayer puteaba a su vice y hoy la acompaña?", dijo el periodista en referencia a la fórmula Fernández-Fernández.

"¿Cómo voy a creer en otro que no nombra a quien lo va a acompañar? Y hay un partido que quiere que un candidato se baje porque creen que pierde… ¿Puedo creer en otro que solo habla de consenso y solo aceptar ir él (a elecciones)? ¿Consenso con quién? ¿Y en uno que todos dudan de qué lado está?". Y agregó: "La gente puede ser ingenua pero no es tarada. Se da cuenta de lo que ve y lo que se ve es un conventillo, un puterío", expresó.

Lanata no sólo se refirió a los temas políticos, en el inicio del programa habló de su salud: "Hace mucho que no nos vemos. En mi medida de tiempo, como dos internaciones. Cuando volví en el canal me vieron en silla de ruedas y no sabían si volvía a hacer PPT o Carburando".