A menos de un mes del inicio de la Copa América que se disputará en Brasil, CANAL 26 te muestra las diferentes ciudades en donde se desarrollará la competición. En este caso, conocé a Porto Alegre.

En dicha ciudad, la Selección Argentina comandado por Lionel Messi enfrentará a Qatar en la tercera y última fecha de la fase de grupos. El seleccionado podrá llegar a esa fase ya clasificado o estará obligado a conseguir algún resultado para avanzar.

Arena do Grêmio es el estadio que recibirá el encuentro con una capacidad de 60. 540 espectadores. Porto Alegre es conocida por ser "la más argentina de todas" ya que es común ver a sus habitantes tomando mate.

En el estadio, también se desarrollarán un partido de cuartos de final y otro de semifinales. ¿Llegará la Argentina?

La Selección debutará el próximo 15 de junio ante Colombia en busca de conseguir un trofeo que se le ha negado en reiteradas veces.