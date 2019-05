Uruguay venció a Honduras 2-0 por la fase de Grupos del Mundial Sub 20 Polonia 2019.

Con goles convertidos por Nicolás Acevedo a los 42’ y Nicolás Schiappacasse, Uruguay derrotó 2-0 a Honduras en su segunda presentación en el grupo C y prácticamente aseguró su clasificación a octavos de final.

