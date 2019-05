La Convención Nacional de la UCR se reune este lunes para definir la política de alianzas y la estrategia del partido de cara a las elecciones 2019, en medio de una fuerte puja entre un sector que acompaña la candidatura del presidente Mauricio Macri y otro más reactivo a su eventual reelección.

El encuentro de la convención radical fue convocado en el predio de Parque Norte, con presencia de los 347 convencionales nacionales para debatir la postura que adoptará la UCR respecto de su pertenencia a la coalición Cambiemos.

Canal 26 habló en entrevista exclusiva con el dirigente radical Ricardo Alfonsín, momentos antes de comenzar la cumbre.

Noticias relacionadas

"Qué tipo de alianza vamos a resolver, no es lo más importante porque si antes no se resuelven otras cosas, el tipo de alianza no tiene relevancia" comenzó diciendo Alfonsín.

"Lo que tiene que decir el Partido es ¿para qué queremos disputar el Gobierno?", esa es la pregunta relevante, aseguró el dirigente radical en Canal 26. En el mismo sentido avanzó preguntándose "¿qué visión tenemos los radicales de lo que se hizo hasta ahora?".

Your browser does not support the video element.

Y continuó con las preguntas dirigidas a otros referentes de la UCR: "¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿qué vamos a hacer con los salarios afectados por la inflación?".

"Esas son las cosas que le importa a la gente", subrayó Alfonsín.

"Debemos hacer un balance de lo que ocurrió durante estos tres años y medio de gestión (de Cambiemos) y ver cuáles fueron los resultados", agregó. Y siguió: "Otra cuestión es saber, cuál fue el rol del radicalismo. ¿Hizo todo lo que podía hacer?", se preguntó.

Finalmente, manifestó: "Hay que definir un proyecto de país y un programa de Gobierno. Recién después llegará la definición de la estrategia electoral".

"Si de esto no salen soluciones que la sociedad reclama, no sirve para mucho", concluyó.