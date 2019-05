Un nuevo parte médico del directorio del Hospital El Cruce, de Florencio Varela, emitido poco después de las 10 de la mañana de este lunes, indica que Rocío Guagliarello (13 años), la única sobreviviente de la persecución fatal en San Miguel del Monte tras la que perdieron la vida cuatro chicos, transcurre su séptimo día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y que experimentó una mejoría en los parámetros cardiopulmonares. De todas maneras, indica que permanece sedada y con respirador.

También detalla que se le pudieron suspender las drogas vasopresoras (aumentan la presión arterial). Para finalizar, remarca que sigue en estado reservado.

Rocío entró el lunes 20 con un cuadro de politraumatismo grave, con traumatismo craneoencefálico grave, contusión pulmonar bilateral, laceración hepática que necesitó intervención quirúrgica y con fractura de fémur.

Noticias relacionadas

"Se le dieron los cuidados necesarios para este cuadro, está en terapia intensiva pediátrica con soporte respiratorio y ventilatorio debido a que tiene un cuadro de distrés respiratorio, es decir la oxigenación cuesta y necesita soporte y requiere de drogas vasopresoras para mantener el equilibrio hemodinámico", comentaron los especialistas en el primer informe médico emitido por el hospital.

Sobre la familia de la chica, las autoridades de El Cruce mantienen una asistencia de parte del equipo de salud mental y los psicólogos.