Minutos antes de ingresar a la sala de reuniones de la Convención Nacional de la UCR, Julio Cobos dialogó con la prensa. En el encuentro de este lunes se define la política de alianzas y la estrategia del partido de cara a las elecciones 2019, en medio de una fuerte puja entre un sector que acompaña la candidatura del presidente Mauricio Macri y otro sector opositor.

El encuentro de la convención radical fue convocado en el predio de Parque Norte, con presencia de los 347 convencionales nacionales para debatir la postura que adoptará la UCR respecto de su pertenencia a la coalición Cambiemos.

"La economía, como la política en este país, es dinámica, y hay que dar la posibilidad de negociar, siempre dentro de la doctrina del radicalismo", manifestó el dirigente radical, respecto de la continuidad de la alianza Cambiemos.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Sobre el escenario político inminente, dijo Cobos: "Parte de la estrategia es permitir elecciones primarias, buscar consenso y esto cuenta para todos los distritos".

"La convención puede delegar o autorizar decisiones, siempre dentro de un marco", agregó.