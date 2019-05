El seleccionado argentino sub 20 jugó hoy ante Portugal, vigente campeón de Europa, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Polonia, en busca de una victoria que lo deje muy cerca de la clasificación para los octavos de final. Y logró el objetivo,

El seleccionado argentino se impuso claramente por 2-0 con goles de Adolfo Gaich, a los 33 minutos del primer tiempoy de Nehuén Pérez a los 44 de la segunda etapa. Con este resultado, el combinado argentino se afianza en el certamen a fuerza de buen rendimiento y asegura su clasificación.

Esta victoria se da después del gran triunfo por 5-2 ante Sudáfrica.

El partido se jugó en el estadio Bielsko-Biala de la homónima ciudad polaca.