A pesar de que Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, tenía más de 42 millones en la red social, el artista decidió cerrar su cuenta, aunque fue solo por unas horas.



Detrás de esta polémica decisión estarían las críticas que recibió al publicar un vídeo en el que se ve cómo besa y abraza a un cachorro de León, aparentemente bautizado 'Mala Mía', como el exitoso sencillo del cantante colombiano.



Sorprendido por el aluvión de críticas, decidió explicar a sus seguidores en una historia de Instagram que el animal no era su mascota y que, por el contrario, había sido rescatado por una fundación en México.



Sin embargo, el mensaje fue subiendo de tono al llamar a sus detractores "estúpidos" e "ignorantes".



"Estaba viendo los comentarios del último 'post' que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida que cree que es mi mascota. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado?", aclaró el artista.



Asimismo, se declaró como animalista y exhortó a todos a colaborar con los perros en la calle. No contento con esta acción, el artista decidió cerrar su cuenta. Por el bien de sus seguidores, esperemos que reconsidere pronto esta decisión.