Marcelo Bielsa continuará en el cargo como entrenador del Leeds United, de la Championship inglesa de fútbol (segunda división), en la temporada 2019/2020 según lo anunció oficialmente el club del norte de Inglaterra.

"Leeds está encantado de confirmar que el presidente Andrea Radrizzani ejerció la opción de prorrogar el contrato de Marcelo Bielsa para una nueva temporada. Marcelo se reunió con el Consejo de Administración en varias ocasiones en los pasados días y confirmó su intención de continuar en el cargo", dijo el comunicado.

