La situación de Marcos Lautaro Teruel, el hijo del músico de Los Nocheros Mario Teruel detenido por la violación de una menor, se comprometió aún más en las últimas horas ante la difusión de dos audios en los que habla con su víctima, admite los hechos denunciados, y le pide silencio.



Uno de los audios, de nueve minutos, fue grabado por la chica en un encuentro casual, mientras que el otro es un llamado telefónico en el que el joven de 27 años le ruega a su víctima, que hoy tiene 16, que no difunda el hecho porque él podría ir preso, como efectivamente sucedió.

En el primer diálogo, la chica le señala sobre los hechos ocurridos hace seis años: "A mí me había quedado la duda de por qué lo hiciste".



"No sé boluda -responde Teruel-, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Sí sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta, y nada y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, qué culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace diez años...". En rigor, en la denuncia consta que los hechos fueron hace seis años.



Y continúa: "Me encanta que estés ahora así, grandota, que se pueda hablar con vos, boluda, no siempre se puede, no siempre tenés la posibilidad de arreglar las cosas o de intentar arreglarlo. En ese momento no tuvo arreglo, pero ahora sos un poco más grande, podemos charlarlo, juntarnos, me podés tirar un mensaje o lo que sea. Como le dije a tu vieja: 'para vos y para ella yo estoy para cuando quieran hablar'. Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero nada, tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil puta. Porque soy moquero, soy mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui, es un bajón".

"Con lo tuyo digamos, hace mucho tiempo, hace como tres o cuatro años que vengo diciendo: 'Tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque sí, porque se lo merece'. Fue una pendejada. No puedo sacar cálculos de qué edad teníamos los dos, me entendés, entonces te quería pedir disculpas", se lo escucha admitir, sin saber que estaba siendo grabado.



Teruel le habló además sobre un "escrache" que había sufrido por otra joven que denunció haber sido abusada sexualmente por él y dos amigos más. .

Después de que trascendiera ese audio, el programa Los Ángeles de la Mañana reveló hoy otro en el que Teruel le ruega a la chica que no haga públicos los hechos: "Esperé mucho para hablar de esto, por favor no me hagas esto, me siento como el orto. No puedo ir preso, te pido disculpas".



"Por favor, no hagas esto, por favor te lo pido, escuchame. Por favor te lo pido, no me hagas esto, pendeja. Yo me junté a hablar con vos porque lo sentía muchísimo. De verdad lo sentía muchísimo.



Esperé un montón de tiempo para hablarte de esto, por favor no me hagas esto", repite una y otra vez.



Y añade: "Me siento como el orto. Te dije que podíamos charlarlo una y mil veces. No puedo ir preso, no sobreviviría ni un día, te pido disculpas".



"Por favor, no me hagas esto. Pensá en todo, en nosotros, yo te pido mil disculpas negra, fue una cosa de pendejos que hice, me chupa tres huevos mis primos. Yo no había hecho nada, bueno, sí, lo hice, pero lo hablamos y la verdad es que estoy muy mal. No sé qué decirte, no me hagas esto por favor te lo pido. Si querés volvemos a charlar. Si querés hablo con tu mami, volvemos a charlar, con confianza, por favor te lo pido, si me querés putear lo que sea, pero volvamos a hablar, boluda, por favor te pido", cierra el impactante audio.