Nuevo caso de machismo en el mundo del fútbol. Esta vez ha sucedido en Italia, en un encuentro de juveniles en el que se enfrentaban el Treporti y el Miranense.

Giulia Nicastro, la joven colegiada encargada de arbitrar el encuentro, tuvo que soportar todo tipo de insultos machistas, tanto desde la grada como por parte de los jugadores.

Uno de los jugadores, de tan solo 14 años, se preparaba para realizar el saque de córner cuando se volvió hacía Nicastro y se bajo los pantalones: "Sácame tarjeta roja si tienes huevos o, si no, cómemela", le espetó el jugador. Por su puesto, la joven no se lo pensó dos veces: sacó roja directa y lo envió fuera del campo. La expulsión del jugador no agradó a los hinchas y los insultos comenzaron a multiplicarse. Incluso hubo simpatizantes del Treporti que "invitaron" a la árbitra a abandonar el fútbol y dedicarse a la prostitución.

La Federación Italiana se vio obligada a emitir un comunicado y mostrar su más sincero apoyo a Nicastro, asegurando que se iban a tomar medidas para erradicar este tipo de actitudes. La árbitro también quiso enviar un mensaje.

