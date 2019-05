El domingo 4 de julio de 1999, en el estadio Feliciano Cáceres de Luque, cerca de Asunción (Paraguay). Argentina y Colombia se preparan para afrontar un partido de la fase de grupos de aquella edición de la Copa sin que nadie pueda sospechar ni remotamente lo que va a ocurrir.

CANAL 26 repasa en un informe imperdible lo que dejó el encuentro con un Martín Palermo como protagonista y no por las mejores razones.

Colombia ganó por 0-3 en un partido en el que se dieron 5 penales, dos a favor de Colombia y tres para Argentina. Cuatro de ellos no acabaron en gol, uno fallado por la selección colombiana y los tres restantes por el argentino Palermo, que entró contra su voluntad en la historia de las anécdotas de un siglo de Copa América.

Palermo desvió dos a los 5 y 76 minutos, y el portero colombiano Miguel Calero le atajó otro a los 90. Ese día, el árbitro paraguayo Ubaldo Aquino concedió otras dos penas máximas para el seleccionado "cafetero": el arquero argentino Germán Burgos le atajó uno a Hamilton Ricard e Iván Córdoba anotó el restante.

Una semana después, Argentina tuvo otro penal ante Brasil. Palermo estaba en la cancha, pero el encargado de patearlo fue el defensor Roberto Ayala: atajó Dida, la escuadra "albiceleste" perdió1 a 0 y quedó eliminada en cuartos de final.