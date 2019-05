En el marco de la investigación por la tragedia de San Miguel del Monte, los detenidos fueron trasladados a la fiscalía de Cañuelas.

Se busca establecer si hay un "pacto de silencio" para ocultar lo que sucedió aquella fatídica jornada en la que perdieron la vida cuatro chicos y tras lo cual una chica de 13 años se encuentra en grave estado de salud.

Se trata del ex secretario de Seguridad comunal, Claudio Martínez; del ex jefe de la seccional local, subcomisario Franco Micucci, del teniente Héctor Enrique Ángel, del oficial inspector José Manuel Durán y de la oficial subayudante Nadia Genaro.

Noticias relacionadas

Los cinco comienzan a serán indagados por el fiscal a cargo de la causa, Lisandro Damonte, según informó hoy el fiscal general bonaerense Julio Conte Grand.

Your browser does not support the video element.

Esta jornada puede deparar más novedades y avances en la causa, ya que también se estima que declararían quienes estaban a cargo de las cámaras de seguridad que captaron parte de los hechos.