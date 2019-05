En un día marcado por las manifestaciones públicas de varias organizaciones sociales movilizadas hacia el Congreso para pedir la sanción de una ley que contemple el derecho al aborto, la modelo Nicole Neumann volvió a expresarse sobre el tema y una vez más se mostró en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Estamos hablando de vidas. No me parece que se hagan festivales. ¿Festejando qué? ¿Qué estamos pidiendo silenciosamente que se asesinen personitas que no tienen decisión? No entiendo. Me parece un cachivache", dijo la en una entrevista para el programa Los Ángeles de la Mañana, en El Trece.

Este martes, se presenta por octava vez ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Reunidas en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, diferentes organizaciones sociales y políticas trabajaron en un nuevo texto planteando modificaciones del proyecto que en 2018 logró media sanción en Diputados, pero que sin embargo no logró apoyo en el Senado.

"Es un tema muy delicado", cuestionó Neumann.

Neumann explicó que su posición responde a su "filosofía de vida". Y dijo: "Así como defiendo los animales y dejé de comer carne, obviamente voy a defender la vida de un ser humano inofensivo".