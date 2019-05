 Justin Bieber y Hailey Baldwin retrasan su boda por la salud mental del cantante

El cantante Justin Bieber compartió en sus redes sociales sus vivencias del tratamiento que realiza contra la depresión. "Vengo luchando mucho. Últimamente me siento super desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias", expresó.

Debido a su salud mental retrasan la celebración de su boda, luego de que contrajeran matrimonio civil en septiembre.