El éxito del libro "Sinceramente", escrito por la ex presidenta Cristina Kirchner, hizo que también un grupo de emprendedores lanzaran su muñeca de colección.

La misma lleva por nombre "La Jefa" e incluye un minilibro. Ya está a la venta y tiene un costo de $400. La muñeca está comercializada a través de Mercado Libre y se puede adquirir hasta en 12 cuotas. La entrega se acuerda por las redes sociales de Milonga Customs.

Canal 26 habló en entrevista exclusiva con Ieie, uno de sus creadores.

Noticias relacionadas

"Como vi que el libro se vendía a full y todos los comentaban en las redes sociales, tenía que hacer la muñeca", dijo. Y siguió: "Como nosotros hacemos muñecos de todas estas cosas, de la cultura popular, tenía que hacerla para tener los mismo resultados y vender mucho".

"Tanto el modelado, como la caja de cartón, la hacemos nosotros", contó su creador en Canal 26.

Sobre la demanda, dijo: "En pocos días, la muñeca de Cristina se vendió mucho, así que se tendría que vender mucho más", agregó.

Your browser does not support the video element.

La muñeca de Cristina es una de las más vendidas entre los políticos y personajes que eligen, en su mayoría todos provenientes de la cultura popular, desde periodistas, hasta personas que saltan a la fama en redes sociales o por casos policiales.

En el listado de políticos que ya cuentan con su muñeco de colección figuran desde Evita; Perón; el Che Guevara; el presidente Mauricio Macri, que tiene una versión como el villano de Stars Wars; hasta Néstor Kirchner; Raúl Alfonsín; Carlos Saúl Menem y Alberto Samid, en su versión sólo y otra con Mauro Viale en la recordada pelea. A nivel internacional, hicieron políticos como el líder cubano Fidel Castro y el ex presidente uruguayo Pepe Mujica.

Vale mencionar que Cristina Kirchner ya tiene otras versiones de muñecas. Los creadores de esta edición de colección ya habían hecho previamente a Cristina con la banda presidencial, a otra que venía envuelta en una bandera argentina y otra junto a su esposo, Néstor Kirchner. Una vez que advirtieron que el libro tenía impresos 320.000 ejemplares, se decidieron a lanzar la nueva versión de la muñeca de la ex mandataria.

Milonga Customs se creó hace tres años por seis jóvenes que se conocieron en la Feria Ciruja, que reúne a coleccionistas. A partir de entonces se unieron y comenzaron a crear artesanalmente estos muñecos de plástico y resina.

"Es un trabajo de artesano, los hacemos como podemos, en nuestras casas, uno por uno. Tardamos media hora en crear cada muñeco. Nuestra ganancia es mínima, en algunos casos, ganamos $50 o $100 como máximo", dijo Ieie.