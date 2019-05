(Foto: NA)

El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene más de 70 firmas de legisladores de todos los partidos políticos.



Se presenta por octava vez ante el Congreso y fue formulado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Conjuntamente a la presentación hay una masiva movilización en el Congreso y en más de cien ciudades del país. También a nivel internacional.

Las manifestaciones se concentran en la Plaza de los Dos Congresos, donde miles de referentes sociales y personas expresan su voluntad al respecto.

A primeras horas de la noche, los manifestantes seguían con su vigilia en una jornada marcada por las grandes expectativas por el proyecto ingresado a ámbitos parlamentarios.

Durante la tarde, la magnitud de la manifestación y la cantidad de gente que se volcó a las calles aledañas al Congreso, fueron captadas desde el aire por el dron de Canal 26.

