La situación de Marcos Lautaro Teruel, el hijo del músico de Los Nocheros Mario Teruel detenido por la presunta violación de una menor, se comprometió aún más en las últimas

horas tras la difusión de dos audios en los que habla con su víctima y donde admite los hechos denunciados, y le pide silencio.

En ese marco, la madre de la joven que lo denunció apuntó contra el músico: "Me dijo que cualquier chico lo hace".

A raíz de esta situación Mario Teruel anunció que se alejará del grupo que también está conformado por otro de sus hijos, Álvaro Teruel, y su hermano Kike Teruel, hermano y tío de Marco, respectivamente.

"Esta situación me genera una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven", indicó en un posteo en su cuenta de Facebook.

"Rezo para que Dios nos dé fuerza a todos y afrontar con humildad el proceso de la Justicia, para que la víctima y las familias involucradas encontremos algo de paz", agregó.

En el marco de denuncia, habló la madre de la joven en el programa Los ángeles de la mañana y detalló: "Me amenazaron. Primero me dijeron que fue una pendejada que cualquier chico hace. ¿Quién me dijo eso? Mario. Que fue una pendejada. Le dije que no me parecía, que su hijo era un violador, un pedófilo. Se enojó, y me dijo (otra vez) que era una pendejada y que cualquier chico lo podía hacer. Le dije que lo iba a denunciar, y que como todos sabemos que tiene muchos contactos, le pedí que no se metiera".

Durante la entrevista, la madre de la joven precisó que evaluaron de qué manera iban a realizar la denuncia en la Justicia, luego de que Lautaro Teruel "hubiera abusado de ella un tiempo largo". Y fue ella, hoy con 16 años, quien "decidió grabarlo" en aquel audio, en un segundo encuentro entre el acusado y su víctima que se habría producido hace unas semanas.