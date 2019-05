A la medianoche comenzó el quinto paro general de la CGT, que se hace sentir fuerte en Capital Federal y Gran Buenos Aires por la falta de transporte, ya que desde las 0 hs no circulan colectivos, trenes y subtes.





Casi todos los servicios púbicos se adhirieron al paro, como los colectivos, micros de media y larga distancia, aviones, barcos y taxis. Hasta la terminal de combis de Capital está cerrada.

Militantes de agrupaciones de izquierda iniciaron a las 6 de la mañana un corte en el Puente Pueyrredón que une la localidad bonaerense de Avellaneda con la Capital Federal.





La Prefectura es la fuerza federal que asignó el ministerio de Seguridad para la contención e intentar evitar que la medida se expanda en el lugar.