Marcelo levantó el telón de una nueva gala del Súper Bailando 2019 y, al presentar al jurado, se divirtió modificándoles las caras con los filtros de Snapchat. Flor Vigna y Facu Mazzei se encargaron de inaugurar el segundo ritmo del certamen, el pop latino, con una coreografía de “She bangs”, de Ricky Martin. “Te veo más suelta”, le dijo Marcelo a Flor, quien lució atuendo y cabello rojo y afirmó: “Es el momento de encontrarse a una misma”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (5) le dio pie a Aníbal Pachano para que exigiera “más creatividad” a los coaches. Y sostuvo: “Bailan divino. Flor está cada vez más sexual, esto no es casualidad. No me sorprendió mucho la coreo, pero lo hacen tan bien que se disfruta”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) destacó “el despliegue de la pareja”, aunque advirtió que “se pueden divertir más si están más tranquilos”. Florencia Peña (9) dio el visto bueno: “Son increíbles juntos.

Hay algo de lo sexual que estaría bueno que lo explotaran más”. De paso, la actriz aprovechó para dar su opinión sobre “el goce sexual” femenino. Y Marcelo Polino (5) completó: “Hasta que no te enganchemos con un novio no te vamos a dejar, Flor. Me encanta verlos juntos, se ve que hay química”. A pedido del coach, Mati Napp, el BAR también dio su opinión. “La coreo no explotó como tenía que explotar. Hay que exigirles más a los que son excelentes”, entendió Flavio Mendoza, que mantuvo la nota del jurado. Laura Fidalgo apuntó a la postura de Flor y también mantuvo la nota, en tanto que Aníbal subió un punto por la actuación de Flor. Total: 20 puntos.



CHARLOTTE, MEJOR EN LA PREVIA QUE EN EL BAILE

En segundo turno, Charlotte Caniggia realizó junto a Agustín Reyero una performance de “Con calma”, de Daddy Yankee. “¿Es verdad que ya hay problemas con Morena Rial?”, le preguntó Marcelo en la previa sobre su compañera en la salsa de tres. “Es una chica re copada”, desmintió Charlotte, quien también dejó una reflexión sobre sus relaciones amorosas: “Si el sexo viene mal, al chico lo descartamos de una”. De Brito (3) fue el primero en dar su devolución y analizó: “Charlotte está progresando, pero hoy estuvo floja. Parecía que hacía todo para cumplir. Falta transmitir un poco de pasión”. Pampita (voto secreto) coincidió: “No vi a Charlotte como en el ritmo anterior”. Flor (7) valoró las previas de Charlotte, pero observó: “Cuando pisás la pista no terminás de sacar la energía para afuera”. Por su parte, Polino (4) rescató: “Me gusta la alegría que traen. Pero como dicen mis compañeros, Charlotte se va diluyendo”. Total: 14 puntos.



UNA AUTÉNTICA PERFORMANCE

Flor de la V y Gabo Usandivaras fueron la tercera pareja de la noche, con look rojo y al ritmo de “Besame mucho”, de Lali Espósito. “No puedo creer que se siga hablando de mi sexualidad a esta altura”, se indignó Flor por algunos dardos que recibió la última semana. “Me encanta que digas lo que pensás. Y me encanta este trío. Le pusieron garra y pasión. Viva la diversidad, viva lo distinto, vivan ustedes”, los felicitó De Brito (10) en su devolución. “Gabo se lució, este ritmo le quedó a la perfección. A Flor la vi con mucha pose, me hubiera gustado verla bailar más”, precisó Pampita (voto secreto). “Tienen una presencia muy teatral los dos. Siempre traen originalidad. Me gustó mucho”, levantó el pulgar Flor (9). “Voy a pedir el BAR porque a mí me impactó mucho el show pero quiero saber cómo estuvo la técnica”, señaló Polino (5). Cuando tomó la palabra, Flavio tuvo un cruce con la coach de la pareja, Georgina Tirotta, y subió un punto. Laura corrigió cuestiones técnicas y mantuvo la nota, mientras que a Aníbal le gustó la “puesta en escena” y subió una unidad. Total: 26 puntos.



UN SKETCH BAILADO



Sofía Pachano y Dan Breitman cerraron la noche bailando “1,2,3”, de Sofía Reyes. En la previa, Dan, lookeado como “hermana” de Sofía, se tomó con humor las críticas recibidas luego de su debut. “No me convenció del todo. Más que una coreo, fue un sketch bailado”, consideró De Brito (4). “Me pasó lo mismo, a mí tampoco me convenció la propuesta”, coincidió Pampita (voto secreto). “Esperaba un poco más porque habían dejado la vara muy alta. Son muy graciosos bailando y eso les puede jugar un poco en contra”, interpretó Flor (7). “Me pareció muy estúpida la propuesta”, fue lapidario Polino (3), quien también pidió el BAR. “Son dos mega bailarines y fue una coreo muy sencilla”, les bajó un punto Flavio. “Me gustó que contaran una historia, así que mantengo la nota”, sostuvo Laura. “Hubo un intento de una propuesta teatral y por eso voy a subir un punto”, concluyó Aníbal. Total: 14 puntos.