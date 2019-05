Desde el inicio del miércoles 29 de mayo comenzó el quinto paro general, que se hizo sentir fuerte en Capital Federal y Gran Buenos Aires por la falta de transporte, ya que desde las 0 hs no circularon colectivos, trenes y subtes.

Casi todos los servicios púbicos se adhirieron al paro, como los colectivos, micros de media y larga distancia, aviones, barcos y taxis. Hasta la terminal de combis de Capital estuvo cerrada.

Militantes de agrupaciones de izquierda iniciaron a las 6 de la mañana un corte en el Puente Pueyrredón que une la localidad bonaerense de Avellaneda con la Capital Federal.

Alrededor de las 9:30, Gendarmería lanzó gas pimienta y hubo corridas y piedrazos. Hubo al menos una persona herida.

Los organizadores de los piquetes anunciaron un cronograma de cortes y concentraciones que afectó la circulación en varios puntos.