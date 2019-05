Mirtha Legrand continúa en reposo, tras someterse a una operación por una brida intestinal. A pesar de estar mejor, la conductora tomó una drástica decisión que sorprende y mucho.

Luis Ventura dijo que, por primera vez desde mayo de 1999, la diva no asistirá a la ceremonia de los Premios Martín Fierro, que se llevará a cabo el domingo 9 de junio en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Ventura dijo: "Mirtha me confirmó personalmente que no va a asistir a la entrega de las estatuillas de APTRA, condicionada por su tema de salud, si bien está muy recuperada y está haciendo esfuerzos para llegar a sus programas del sábado y domingo, no irá por recomendación médica. Me dijo que está mucho mejor pero que no va a estar en los premios”.