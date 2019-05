Luego de un año de novios, Juanita Tinelli y Toto Otero decidieron distanciarse. Ella, además de eliminar todas las fotos que había compartido con el joven en Instagram, emitió un fuerte mensaje a través de sus Stories. "Quiero un novio que me quiera en serio", escribió, junto al emoji con lágrimas en los ojos.

La mamá de Toto, Florencia Peña, que siempre se mostró muy unida a Juanita, reaccionó de una inesperada manera cuando le preguntaron sobre la separación. Con palabras muy cuidadas, dijo: "Es lo único en la vida de lo que no sé ni opino. ¡Amo a Juana! Me hace acordar tanto a mí... Ante los consejos que me pedía mi hijo, muchas veces estoy más del lado de ella... Juana es una chica libre, que hace lo que tiene ganas, se la banca, es una mujer que elige".