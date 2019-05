La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que hay "evidencia clara" de que el pediatra del Hospital Garrahan detenido es parte de "una red internacional de pedofilia".

"Si se llegó a la detención, es porque tenemos evidencia clara de que Russo tiene una participación importante en esta red (de pedofilia)", sostuvo Bullrich en una conferencia de prensa conjunta con el vicejefe de Gobierno y ministro de seguridad porteño, Diego Santilli.

La ministra también explicó por qué el médico fue detenido este miércoles, cuando los allanamientos en su domicilio se realizaron el 22 de noviembre de 2018.

"Si se tardó este tiempo es porque había una cantidad e material enormemente importante", afirmó.

Los investigadores determinaron que en dos de las computadoras del pediatra había archivos de imagen y video en los que se ve abusos a menores de entre 6 meses y 14 años.