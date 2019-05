Daniela Dupuy habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) en el marco de la investigación de una red de pedofilia por la que un pediatra detenido del Hospital Garrahan.

“Estas noticias ya no me sorprenden pero me escandalizan la gran cantidad de casos que se presentan día a día y que aumentan. Nuestro país tiene importantes denuncias donde se intercambian materiales de pornografias infantiles”, inició.

“La explotación comercial no es lo que prima a la hora de la pornografia infantil. Sí, la distribución y el intercambio de material, que pueden derivar en delitos más graves como el grooming o el abuso sexual. No quiero decir que este sea el caso, porque estamos en una instancia incipiente de la investigación. Pero sí podemos decir que se lo acusa de distribución, facilitación y tenencia para distribución de la material pornográfico”, comentó.

“En primer lugar, no siempre la persona que produce es la que lo distribuye. En las imágenes no aparece el médico. Pero hablando en temas generales, más allá de poner en conocimiento a la sociedad, lo importante es la prevención para los chicos, para los docentes y para los padres. Si podemos trabajar en las herramientas para prevenir este tipo de delitos, sería ideal”, aseguró.